1 milyon 200 bin metrekarelik alana yapılan Ankapark'ın işletme sahibi 14 Haziran'da yapılacak ihale ile belli olacak. İhaleyi kazanan firma 29 yıllığına işletme hakkını elde edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi 14 Haziran'da yapılacak.

ANKAPARK'IN İŞLETME İHALESİ YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, belediyeye 29 yıllığına tahsis edilen AOÇ arazisi sınırları içindeki Ankapark alanının kapalı zarf usulüyle işletmeye verilmesi ihalesi gerçekleştirilecek.

BELEDİYE ENCÜMENİ 14 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

İhale, 14 Haziran'da belediye hizmet binasının encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak.

Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi. İhaleye iştirak edecekler için 5 bin lira karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyor.

MELİK GÖKÇEK'İN HAYALİYDİ

Uzun uğraşlar sonucu bitirilebilen Ankapark Başkent'in Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de en değer verdiği projeler arasındaydı. Neredeyse tüm ziyaretçilerine parktan bahseden Gökçek, sık sık parkla bizzat ilgilendiğini vurguluyordu.

Kaynak: haberinburada