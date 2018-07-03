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Melih Gökçek, Minik Leyla'dan Gelen Acı Haber Sonrası İdam Anketi Düzenledi

MELİH GÖKÇEK, MİNİK LEYLA'DAN GELEN ACI HABER SONRASI İDAM ANKETİ DÜZENLEDİ

Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek, minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası sosyal medya hesabından "İdam gelsin mi?" anketi yaptı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 11:50
Puan Ver : Melih Gökçek, Minik Leyla'dan Gelen Acı Haber Sonrası İdam Anketi Düzenledi(10/10)6

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu.

GÖKÇEK, LEYLA İÇİN ANKET YAPTI

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası sosyal medyada üzüntülerini dile getiren Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek, "Ben de idam istiyorum" diyerek "İdam gelsin mi?" anketi düzenledi. Gökçek'in anketi kısa sürede rekor katılım oranına ulaştı.

"BU ŞEREFSİZ KESİNLİKLE ASILMALI"

Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi" ifadesini kullanmıştı.

İşte Gökçek'in anketinden bir kesit;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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