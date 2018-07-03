Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüzüstü suya atılmış şekilde bulundu.

GÖKÇEK, LEYLA İÇİN ANKET YAPTI

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası sosyal medyada üzüntülerini dile getiren Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek, "Ben de idam istiyorum" diyerek "İdam gelsin mi?" anketi düzenledi. Gökçek'in anketi kısa sürede rekor katılım oranına ulaştı.

"BU ŞEREFSİZ KESİNLİKLE ASILMALI"

Gökçek geçtiğimiz günlerde Polatlı'da cansız bedenine ulaşılan Eylül için de "Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi" ifadesini kullanmıştı.

İşte Gökçek'in anketinden bir kesit;

Kaynak: haberinburada