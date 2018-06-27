MELİH GÖKÇEK, KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI, İNCE'YE İLTİFAT YAĞDIRDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada "Bütün samimiyetimle, bu olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla Sn. Muharrem İnce'yi alkışlıyorum. Kılıçdaroğlu da kaybetti, Şu olgunluğun yüzde 1'i var mı?" dedi.
CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR GİDEREK BÜYÜYOR
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30,64 oy almasının ardından başlayan tartışmalar giderek büyüyor.
KILIÇDAROĞLU PARTİ MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
İstifa edeceği konuşulan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.
KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ, İNCE'YE İLTİFAT
Bu gelişmeler yaşanırken Melih Gökçek, sosyal medyadan İnce'nin konuşma videosunu ekleyerek Kılıçdaroğlu'na eleştiri, Muharrem İnce'ye iltifat dolu bir paylaşımda bulundu.
Melih Gökçek'in ilgili paylaşımı şöyle:
BÜTÜN SAMİMİYETİMLE
BU OLGUN VE DEMOKRATİK TUTUMU DOLAYISIYLA
SN MUHARREM İNCEYİ ALKIŞLIYORUM KILIÇDAROĞLU'DA KAYBETTİ,
ŞU OLGUNLUĞUN % 1'İ VAR MI?2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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