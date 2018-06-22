MELANİE TRUMP'IN CEKETİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sığınma merkezini ziyareti esnasında giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. Melanie Trump'ın bu ziyaretleri sırasında giydiği sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, ya sen?) yazılı ceketi tartışmalara yol açtı.
"SADECE BİR CEKET"
Giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştirilen Melanie Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP EŞİNİ SAVUNDU
Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı sahte medyanın haberlerine işaret etmektedir. Melanie onların ne kadar yalancı olduğunu anladı ve onları artık gerçekten umursamıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da İki Yolcu Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
- Çoban Su İçmeye Gitti, Döndüğünde Sürünün Tamamı Cansız Yatıyordu
- Bakan Soylu: Fetö'yle İlgili Yeni Bir Belge Daha Çıktı
- Erdoğan, Canlı Yayında Yeni Sistemin Detaylarını İlk Kez Anlattı!
- 90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
Bu Haberle İlgili Yorumlar