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Melanie Trump'ın ceketi büyük tepki çekti!

MELANİE TRUMP'IN CEKETİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sığınma merkezini ziyareti esnasında giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tarih : 22 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Melanie Trump'ın Ceketi Büyük Tepki Çekti!(5/10)1

Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. Melanie Trump'ın bu ziyaretleri sırasında giydiği sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, ya sen?) yazılı ceketi tartışmalara yol açtı.

"SADECE BİR CEKET"

Giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştirilen Melanie Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham, "O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP EŞİNİ SAVUNDU

Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı sahte medyanın haberlerine işaret etmektedir. Melanie onların ne kadar yalancı olduğunu anladı ve onları artık gerçekten umursamıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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