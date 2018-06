Melania Trump'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bayan Trump, ailelerinden ayrılan çocukları görmekten nefret ediyor. Bu nedenle de her iki tarafın da başarılı bir göçmen reformu için bir araya gelmesini umut ediyor" dedi.

ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump, Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası hakkında açıklama yaptı. Sözcüsü Stephanie Grisham CNN'e yaptığı açıklamada, "Melania Trump, ABD'nin bütün kanunları yerine getiren bir ülke olduğunu, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor. Bayan Trump, çocukların ailelerinden ayrılmalarını görmekten nefret ediyor ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umuyor" dedi.

"SIFIR HOŞGÖRÜ" POLİTİKASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Çocuklara yardım eden Be best (en iyi ol) adlı bir yardım kuruluşun başında olan Melania Trump, yasa ilk çıktığında sessizliğini bozmamıştı. First Lady'nin bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikasına yönelik artan eleştirilerin ardından geldi.

Bu politika kapsamında sınırı yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor. Bu süreçte ise çocuklar ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor.

2 BİN ÇOCUK AİLESİNDEN AYRILDI

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını Mayıs ayında ilan etmesinden beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

ABD basını Teksas'taki bir merkezde çocukların metal kafeslerde bekletildiğini yazıyor.

Daha önce, çoğu sığınma başvurusu yapan bu göçmenlerin hukuki statüleri belli olana kadar serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu.

"BAYAN TRUMP ÇOCUKLARIN AİLELERİNDEN AYRILMALARINDAN NEFRET EDİYOR"

Sözcü açıklamasında "Bayan Trump çocukların ailelerinden ayrılmalarından nefret ettiğini ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umduğunu" kaydetti.

Trump'ın bu açıklamasından söz konusu uygulamadan kimi sorumlu tuttuğu anlaşılmıyor.

