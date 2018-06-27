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Meksika'yı farklı mağlup eden İsveç, grubunu lider tamamladı

MEKSİKA'YI FARKLI MAĞLUP EDEN İSVEÇ, GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Dünya Kupasında İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup ederek F Grubunu lider tamamladı. Meksika ise farklı mağlubiyete rağmen Almanya'nın Güney Kore'ye kaybetmesinin ardından grubu 2. sırada tamamladı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Meksika'yı Farklı Mağlup Eden İsveç, Grubunu Lider Tamamladı(9/10)5

Dünya Kupası F Grubunda Meksika ile karşı karşıya gelen İsveç, Sebastian Larsson, Andreas Granqvis ve Edson Alvarez'in kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten İsveç, grubunu lider tamamladı. İsveç, son 16 turunda G grubunun ikincisi ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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