Dünya Kupasında İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup ederek F Grubunu lider tamamladı. Meksika ise farklı mağlubiyete rağmen Almanya'nın Güney Kore'ye kaybetmesinin ardından grubu 2. sırada tamamladı.

Dünya Kupası F Grubunda Meksika ile karşı karşıya gelen İsveç, Sebastian Larsson, Andreas Granqvis ve Edson Alvarez'in kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten İsveç, grubunu lider tamamladı. İsveç, son 16 turunda G grubunun ikincisi ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada