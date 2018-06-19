Teröristlerin Ağaçlardaki Gözetleme Kuleleri Deşifre Oldu
Dünya Kupasına Ev Sahipliği Yapan Rusya, Durdurulamıyor!
Medipol Başakşehir, Yeni Cengiz Ünder'ini Buldu
Emsal Niteliğinde Karar! Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık, Tutuklandı
F-35'in En Kuvvetli Rakibi Rus Su-57
Erdoğan'dan İzmir'e Müjde: Teknoloji Üssü İnşa Ediyoruz
Google Artık Ne Zaman Öleceğimizi De Hesaplıyor!
'yetkiyi Verin. Faizle, Şunla Bunla Nasıl Uğraşılır Göreceksiniz'
Sirkte Korku Dolu Anlar! Sinirlenen Ayı, Bir Anda Eğitmenine Saldırdı
Bozdağ'dan Ezber Bozan 'ince' Çıkışı: Buradan Tebrik Ediyorum
Demirtaş'ın Bestesini Kızları Çaldı, Eşi Söyledi
Abd, Bm İnsan Hakları Konseyi'nden Çekiliyor
Meksika'nın Almanya Galibiyetinin Sırrı Ortaya Çıktı
Pentagon Açıkladı! İşte Abd Ordusunun Zayıf Noktası
İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
Senegal, Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı
Salah Sürprizi! Rusya-Mısır Maçının İlk 11'ler Belli Oldu

Meksika'nın Almanya galibiyetinin sırrı ortaya çıktı

MEKSİKA'NIN ALMANYA GALİBİYETİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Dünya Kupasına Almanya galibiyeti ile başlayan Meksika'da, maç öncesi ekran başında futbolcuları kutsayan yaşlı kadın fenomen oldu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Meksika'nın Almanya Galibiyetinin Sırrı Ortaya Çıktı(6/10)2

Almanya-Meksika maçının ardından ilginç hikayeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Meksika'nın Almanya karşısında aldığı sürpriz galibiyetten önce Meksika milli marşı okunduğu sırada her futbolcuyu elleri ile kutsayan yaşlı kadının sosyal medyada olay oldu. Kadının kız torunu, büyük annesinin maçtan önce Almanya'yı yeneceklerine tam olarak inandığını ve alınan galibiyette büyük annesinin büyük bir pay sahibi olduğunu söyledi.

HER MAÇTAN ÖNCE FUTBOLCULARI KUTLASAMASI İSTENDİ

Meksika'nın Almanya karşısından 1982 yılından beri ilk defa aldığı galibiyet sonrası yaşlı kadının videosu sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Galibiyet sarhoşu olan Meksika'lılar ülkelerinin Dünya Kupasını kazanmaları için kadının her maç öncesi futbolcuları kutsaması gerektiğini söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meksika  Nın  Almanya  Galibiyetinin  Sırrı  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER