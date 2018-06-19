Dünya Kupasına Almanya galibiyeti ile başlayan Meksika'da, maç öncesi ekran başında futbolcuları kutsayan yaşlı kadın fenomen oldu.

Almanya-Meksika maçının ardından ilginç hikayeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Meksika'nın Almanya karşısında aldığı sürpriz galibiyetten önce Meksika milli marşı okunduğu sırada her futbolcuyu elleri ile kutsayan yaşlı kadının sosyal medyada olay oldu. Kadının kız torunu, büyük annesinin maçtan önce Almanya'yı yeneceklerine tam olarak inandığını ve alınan galibiyette büyük annesinin büyük bir pay sahibi olduğunu söyledi.

HER MAÇTAN ÖNCE FUTBOLCULARI KUTLASAMASI İSTENDİ

Meksika'nın Almanya karşısından 1982 yılından beri ilk defa aldığı galibiyet sonrası yaşlı kadının videosu sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Galibiyet sarhoşu olan Meksika'lılar ülkelerinin Dünya Kupasını kazanmaları için kadının her maç öncesi futbolcuları kutsaması gerektiğini söylediler.

Kaynak: haberinburada