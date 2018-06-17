MEKSİKALI TARAFTARLARIN GOL SEVİNCİ DEPREME NEDEN OLDU!
Meksika-Almanya maçında Lozano'nun attığı golün ardından Meksikalı taraftarların yaşadığı sevinç Mexico City'de küçük çaplı bir deprem etkisine neden oldu.
Meksika, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya ile karşı karşıya geldi. Meksika özellikle ilk yarıda oynadığı etkili futbolla Almanya'ya oldukça zor anlar yaşatırken, 35. dakikada Lozano'nun golü sonrasında Rusya'daki Meksikalı taraftarların yanı sıra Meksika'da da büyük bir sevinç yaşadı.
TARAFTARIN SEVİNCİ DEPREM ETKİSİ YARATTI
Meksika'da, Lozano'nun Almanya'ya golü sonrasında Meksika'nın Başkenti Mexico City'de de küçük çaplı bir deprem etkisi yaşandı. Globo Esporte'un haberine göre, Meksikalı taraftarların ülkede yaşadığı gol sevinci esnasında Sismograf ölçümlerine göre gölün etrafında küçük çaplı bir deprem yetkisi yaşandı.
Öte yandan Opta verilerine göre Dünya Kupası elemelerinde rakip kaleye çektiği beş isabetli şutun dördü gol olan Hirving Lozano, Meksika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunda da gol bulmayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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