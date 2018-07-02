MEKSİKALI RAFAEL MARQUEZ, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Meksika Milli Takımının 39 yaşındaki kaptanı Rafael Marquez, Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyen en yaşlı futbolcu olarak turnuva tarihine geçti.
Meksika Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Meksika'nın tecrübeli ismi Rafa Marquez, Brezilya maçına da ilk 11'de başladı.
RAFAEL MARQUEZ TARİHE GEÇTİ
Meksika'nın son 5 Dünya Kupası'ndaki kaptanı Marquez, böylelikle 1954'ten bu yana Dünya Kupası'nda bir eleme turu maçında forma giyen en yaşlı isim oldu.
MATTHEWS İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ
39 yaş 139 gün ile bu alanda zirveyi Marquez elde ederken, 1954'teki turnuvada boy gösteren Stanley Matthews 39 yaş 145 gün ile ikinci sıraya geriledi. Matthews, İngiltere formasıyla Uruguay'a karşı oynamıştı.
Kaynak: haberinburada
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