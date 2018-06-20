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Meksikalı Marquez'in Takım Arkadaşlarının Suyunu İçmesi Yasak!
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Meksikalı Marquez'in takım arkadaşlarının suyunu içmesi yasak!

MEKSİKALI MARQUEZ'İN TAKIM ARKADAŞLARININ SUYUNU İÇMESİ YASAK!

ABD tarafından kara listeye alınan Marquez'in ABD firmaları ile en ufak ilişkisi yasaklandı. Bu nedenle deneyimli futbolcu takım arkadaşları gibi Coca Cola'ya ait Powerade içemiyor.

Tarih : 20 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Meksikalı Marquez'in Takım Arkadaşlarının Suyunu İçmesi Yasak!(9/10)5

Meksika'nın deneyimli oyuncusu Rafael Marquez Dünya Kupasının en çok dikkat çeken isimleri arasında. Bunun tek nedeni Marquez'in 39 yaşında olması değil. 'Rafa' takım arkadaşlarıyla aynı suyu içemiyor, Budweiser sponsorluğunda olan 'Maçın Adamı' ödülünü kazanamıyor. Çünkü Marquez 2017'den bu yana ABD tarafından kara listeye alınmış bir isim.

DÜNYA KUPASINDA ÜCRET ALMADAN OYNUYOR

Uyuşturucu kartellerinin para aklamasına yardım ettiği gerekçesiyle izleme listesine alınan Marquez'in ABD vatandaşları veya firmaları ile en ufak bir ilişkide dahi olması yasak kapsamında. Bu nedenle deneyimli futbolcu arkadaşları gibi Powerade (Coca Cola'ya ait) içemiyor, takım fotoğraflarındaki sponsor logolarından dahi uzak tutuluyor. Prim ödemeleri uluslararası bankalardan yapılacağı için durumu daha çok karıştırmamak adına Meksikalı oyuncu Dünya Kupasında ücret almadan oynamayı da peşinen kabul etmiş durumda.

ABD'DEKİ VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Bir mahkumiyet kararı bulunmamasına rağmen uyuşturucu baronu Raul Flores Hernandez ile ilişkileri olduğu iddiasıyla 2017 yılında kara listeye alınan Marquez'in ABD'deki tüm varlıkları da dondurulmuştu.

Bu esnada Dünya Kupası sponsorları da Meksikalı oyuncuya kriptonit gibi davranıp olduğu yerden uzak durmaya azami gayret gösteriyor. Karşılaşmaların ardından arka planda sponsor görülme riskinden ötürü Marquez ile röportaj yapılmıyor. Çünkü Kupa'nın ana sponsorları arasında 4 büyük ABD markası var: Visa, Coca-Cola, Budweiser ve McDonald's.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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