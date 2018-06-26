Meksika'da 1 Temmuz'da düzenlenecek genel ve yerel seçimler öncesinde, 18'i belediye başkanı adayı olmak üzere 100'den fazla siyasetçi cinayete kurban gitti.

Meksika'da 1 Temmuz'da yeni cumhurbaşkanı, senato ve belediye başkanlarının belirleneceği genel ve yerel seçimler öncesinde şimdiye kadar 18'i belediye başkanı adayı 100'den fazla siyasetçi öldürüldü.

KASABADAKİ TÜM POLİS MEMURLARI GÖZALTINA ALINDI

Perşembe günü bir belediye başkanı adayının öldürülmesinin ardından Ocampo kasabasının polis müdürü ve tüm polis memurları gözaltına alındı.

AYNI KASABADA 1 HAFTADA 3 CİNAYET

Solcu Demokratik Devrim Partisi'nin belediye başkan adayı Fernando Angeles Juarez de Perşembe günü evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Juarez, Ocampo kasabasının bağlı olduğu Michoacan eyaletinde bir hafta içinde öldürülen üçüncü siyasetçi oldu.

Çok az siyasi deneyimi bulunan 64 yaşındaki Juarez başarılı bir iş adamıydı.

Juarez'in yakın arkadaşı Miguel Malagon El Universal gaztesine yaptığı açıklamada "Bu kadar yoksulluk, eşitsizlik ve yolsuzluğu görmeye dayanamadı ve seçimlerde yarışmaya karar verdi" dedi.

POLİS, FEDERAL AJANLARA DİRENDİ

Cumartesi günü kasabaya gelen federal ajanlar, polis memurları tarafından engellendi.

Bunun üzerine takviye güçlerle Pazar sabahı kasabaya dönen ajanlar, düzenledikleri baskınla 27 polis memuru ve polis müdürü Oscar Garcia Gonzalez'i gözaltına aldı.

Bu kişiler elleri kelepçelenerek sorgulanmak üzere eyalet başkenti Morelia'ya götürüldü.

Organize suç örgütleriyle bağlantıları olduğu öne sürülen Gonzalez ve polis memurlarının belediye başkanının öldürülmesinde rolü olduğundan şüpheleniliyor.

24 SAAT İÇİNDE 3 KADIN SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksikalılar 1 Temmuz'da yeni cumhurbaşkanı, senatörler ve kongrenin alt kanadı temsilciler meclisi üyelerini seçecek. Yerel düzeyde ise 3 bin politikacı seçim yarışına katılıyor.

Haziran ayında 24 saat içinde üç kadın siyasetçi öldürülmüştü.

Tijuana kentinde Colegio de la Frontera Norte üniversitesi profesörü Vicente Sanchez Reuters'a açıklamasında "Suç örgütleri yeni hükümette iktidar ağlarını sağlam tutmaya çalışıyor, bu yüzden saldırıları arttırıyorlar" demişti.

Kaynak: haberinburada