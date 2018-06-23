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Meksika, Dünya Kupasındaki İkinci Maçında Güney Kore'yi 2-1 Yendi.
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Meksika, Dünya Kupasındaki İkinci Maçında Güney Kore'yi 2-1 yendi.

MEKSİKA, DÜNYA KUPASINDAKİ İKİNCİ MAÇINDA GÜNEY KORE'Yİ 2-1 YENDİ.

Dünya Kupasına Almanya galibiyeti ile başlayan Meksika, ikinci maçında Güney Kore'yi 2-1 yenerek puanını 6 yaptı ve son 16 turu için büyük bir avantaj elde etti. Güney Kore ise turnuvaya veda etti.

Tarih : 23 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Meksika, Dünya Kupasındaki İkinci Maçında Güney Kore'yi 2-1 Yendi.(6/10)2

Dünya Kupasında F Grubunun kritik karşılaşmasında Güney Kore ile Meksika bir araya geldi. İlk maçta Almanya'yı 1-0 yenen ve önemli bir sürprize imza atan Meksika, Güney Kore'yi de 2-1'lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için önemli bir avantaj kazanmış oldu.

GOLLER VELA VE CHICHARITO'DAN GELDİ

Kontratak futbolu ile Almanya'yı zor durumlarda bırakan Meksika, Güney Kore karşısında da aynı sistemle galibiyete ulaştı. Meksika, 26'da Carlos Vela'nın penaltı golüyle öne geçerken farkı ikiye çıkaran isim 66'da Chicharito oldu. Hızlı hücuma çok iyi çıkan Meksika'da Hirving Lozano'nun pasında Chicharito rakibinden kurtuldu ve topu ağlara gönderdi.

SON SÖZÜ "SON" SÖYLEDİ

Maçta 90+2'de skoru belirleyen golü ise Tottenham Hotspur'un yıldızı Son kaydetti.

Meksika gruptaki son maçında 27 Haziran'da saat 21.00'de İsveç ile bir araya gelecek. Güney Kore ise aynı günde aynı saatte Almanya ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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