MEKSİKA, 22 YAŞINDAKİ LOZANO'NUN GOLÜYLE SON ŞAMPİYON ALMANYA KARŞISINDA 1-0 ÖNE GEÇTİ
Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son şampiyon Almanya, Meksika karşısında yediği golle şaşkınlık yarattı. Mücadelenin Almanya üstünlüğü ile geçmesi bekleniyordu.
Dünya Kupası F Grubunun ilk maçında Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadelenin Almanya üstünlüğüyle geçmesi beklenirken Meksikalılar attıkları golle adeta "Kontratak nasıl yapılır?" dersi verdi.
GENÇ LOZANO, NEUER'İ MAĞLUP ETTİ
Mücadelenin 35. dakikasında Alman futbolcuların kaptırdığı top sonrası Meksika, seri paslarla kendi alanından rakip alana geçerken topu Hirving Lozano ile buluşturdu. 22 yaşındaki yıldız, ceza sahasına girer girmez topu sağ ayağıyla Neuer'in sağından ağlara gönderdi.
Meksikalılar, bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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