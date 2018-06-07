Galatasaray'ın Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz: Uefa'dan Para Cezası Gelecek
Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor
Mehmetçik, Pkk'yı Kıskaca Aldı, Ikby'den Destek Açıklaması Geldi!
Utanç Tablosu Rapora Yansıdı: Haftada 250 Çocuk Tecavüze Uğruyor!
Kurdaki Dalgalanmayı Değerlendirdi: Bunların Tek Derdi Beni Çökertmek
Ali Koç'tan İlginç Sözler: Size Garip Gelenler, Bana Normal Geliyor
Tuncay Şanlı'dan Comolli İtirafı: Tottenham'dayken Beni İstedi
Başkanlar İftarda Buluştu! Ali Koç, Fikret Orman Ve Mustafa Cengiz İle Bir Araya Geldi
Londra'da Ünlü Şarkıcı Robbie Williams'ın Da İçinde Olduğu Beş Yıldızlı Otelde Yangın Çıktı
Bakan Berat Albayrak Taksici Koltuğuna Oturdu!
Fetö'nün Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar: 37 Onama 5 Bozma
Cengiz Ünder'li Roma, Atalanta'dan Bryan Cristante'yi Transfer Etti
3 Yaşındaki Çocuk 4'üncü Kattan Aşağı Düştü, Burnu Bile Kanamadı!
Yalova Açıklarındaki Lüks Yat Alev Alıp Battı
Uefa'dan Beşiktaş'a Ceza!
Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlginç Vaat: Türkiye'ye Dolar Yağdıracağız
Beşiktaşla Kiralık Sözleşmesi Sona Eren Anderson Talisca, İtalya'da Görüntülendi
Ak Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir
Tika'dan Akşener'in Bütçe İddialarına Karşı Açıklama Geldi
Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güldüren Tosun Paşa Göndermesi!

MEHMETÇİK, PKK'YI KISKACA ALDI, IKBY'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ!


Mehmetçik, PKK'yı kıskaca aldı, IKBY'den destek açıklaması geldi!
Tarih : 07 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Mehmetçik, Pkk'yı Kıskaca Aldı, Ikby'den Destek Açıklaması Geldi!(9/10)5

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK'nın varlığı nedeniyle 300'den fazla köye hizmet götürülemiyor." ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN VARLIĞI SINIR BÖLGELERİNİN İSTİKRARSIZLIĞINA SEBEP OLMAKTADIR"

Dizayi, Erbil'de yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "PKK'nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır." diye konuştu.

PKK BÖLGEDE İSTENMİYOR

Örgütün bölgedeki eylemlerinin TSK'nin Irak topraklarında operasyon yapmasına yol açtığını ifade eden Dizayi, bu nedenle IKBY Hükümeti olarak sınır bölgelerinin tekrar istikrara kavuşması için çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduklarını söyledi.

"BUNLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Dizayi, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde dün Haşdi Şabi ile PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çıkan çatışmayı hatırlatarak, "Sincar'da faaliyet gösteren her türlü milis güce karşıyız ve bunları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mehmetçik  Pkk    Kıskaca  Aldı  Ikby  Den  Destek  Açıklaması  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER