MEHMETÇİK, PKK'YI KISKACA ALDI, IKBY'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK'nın varlığı nedeniyle 300'den fazla köye hizmet götürülemiyor." ifadelerini kullandı.
"PKK'NIN VARLIĞI SINIR BÖLGELERİNİN İSTİKRARSIZLIĞINA SEBEP OLMAKTADIR"
Dizayi, Erbil'de yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "PKK'nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır." diye konuştu.
PKK BÖLGEDE İSTENMİYOR
Örgütün bölgedeki eylemlerinin TSK'nin Irak topraklarında operasyon yapmasına yol açtığını ifade eden Dizayi, bu nedenle IKBY Hükümeti olarak sınır bölgelerinin tekrar istikrara kavuşması için çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduklarını söyledi.
"BUNLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Dizayi, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde dün Haşdi Şabi ile PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çıkan çatışmayı hatırlatarak, "Sincar'da faaliyet gösteren her türlü milis güce karşıyız ve bunları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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