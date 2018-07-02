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Mehmetçik Menbiç sınırına takviye birlik yolladı

MEHMETÇİK MENBİÇ SINIRINA TAKVİYE BİRLİK YOLLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ile Menbiç sınırına takviye birlik göndermeye başladı. Takviye birlikler arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı da yer aldı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 20:00
Puan Ver : Mehmetçik Menbiç Sınırına Takviye Birlik Yolladı(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ile Menbiç sınırına takviye birlikler göndermeye başladı. Takviye birlikler arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı da yer aldı.

SINIRA TANK VE ZIRHLI ARAÇ SEVK EDİLİYOR

Önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Kilis'teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Menbiç sınırına tank, kirpi diye tabir edilen mayına dayanıklı zırhlı araçlar gönderilmeye başlandı.

Kilis'te, konuşulu bulunan karakollardan askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Tel Rıfat ile Münbiç kırsalına yapılıyor.

8. DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Münbiç'teki PKK işgalini sona erdirme amacıyla ABD ile varılan uzlaşı çerçevesinde başlayan devriye görevi faaliyetlerinin sekizincisi TSK tarafından icra edildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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