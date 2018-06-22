Kandil'e yönelik devam eden operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakurk bölgesinden içeriye doğru ilerliyor. PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil'in güneyden giriş noktası görüntülendi.

35 KİLOMETRE İÇERİ GİRİLEREK 3 KAMP YOK EDİLDİ

Kuzey Irak'ta ilerleyişini sürdüren Türk silahlı Kuvvetleri, "Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan" parolasıyla adım adım ilerliyor. 10 Mart'tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yok edildi.

KANDİL'İN GÜNEY BÖLGESİNDEKİ GİRİŞ NOKTASI GÖRÜNTÜLENDİ

Operasyon kapsamında F16'lar tarafından bombalanan en yoğun yerlerden biri de terör örgütünün kalbi niteliğini taşıyan Kandil oluşturuyor. Örgütün en önemli noktası olan Kandil'in güney bölgesindeki giriş noktasını görüntüledi.

Kaynak: haberinburada