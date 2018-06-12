MEHMETÇİK KANDİL VE SİNCAR'I VURDU, ORGENERAL AKAR OPERASYONU HAREKAT MERKEZİNDE TAKİP ETTİ
Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bizzat takip etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.
ADIM ADIM KANDİL'E
Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım Kandil'e ilerliyor. TSK, hava harekatları ile ilgili bir açıklamada bulundu. Irak'ın kuzeyinde 1-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen hava harekatlarında 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bir hafta içerisinde operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e ulaştı.
12 HEDEF İMHA EDİLDİ
Öte yandan TSK Kandil ve Sincar başta olmak üzere operasyon düzenledi. Hava operasyonunda 12 hedef imha edildi. Orgeneral Akar, operasyonu harekat merkezinden takip etti.
ERDOĞAN, NİĞDE MİTİNGİNDE DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde Mitingi'nde Kandil operasyonunun başladığını duyurmuştu. Erdoğan, "Bataklığın büyüğünü temizleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
TERÖRDEN ARINDIRILAN TEPELERE ASKER ÜS KURUYOR
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosu uzun yıllardır Kandil'i merkez olarak kullanıyor. TSK, aylardır Irak'ın kuzeyinde Kararlılık Harekatı'nı sürdürüyor. Terörden arındırılan tepelere askeri üsler kuruyor.
Kaynak: haberinburada
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