MEHMETÇİK BU KEZ KUZEY'DE DESTAN YAZIYOR! FINDIK DALI HAREKATI BAŞLADI
Asker ve Polis Doğu Karadeniz kırsalını PKK'lı teröristlere dar etmeye devam ediyor. Her geçen gün bölgede genişletilen ortak operasyonlar ile bölgede olası eylemleri önleyen güvenlik güçleri adeta samanlıkta iğne ararcasına titiz çalışmalar ile güvenliği sağlıyor. Bölge halkı tarafından operasyonlara, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' operasyondan esinlenilerek ' Fındık Dalı Harekatı' olarak verildi.
TERÖRİSTLER BÖLGEDE SIKIŞIP KALDI
Kışın kar ve soğuğa aldırmadan yazın ise sıcağa ve özellikle Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında her zamankinden daha yeşil olan bitki örtüsüne rağmen mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri ormanlarda, kalyonlarda, vadilerde ve geniş yelpazeli yaylalarda operasyonlarını sürdürüyor. Bölge halkının da desteğini arkasına alan güvenlik güçleri her geçen gün bölgede sıkışıp kalan teröristleri yakalamak ve ya etkisiz hale getirmeye bir adım daha yaklaşıyor.
VATANDAŞ İHBARI GİRESUN'DA ETKİLİ OLDU
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında öldürülen ve aralarında gri listede aranan bir de teröristin olduğu 2 terörist bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirildi. Operasyonlara bölge halkı kadar doğada yaban hayvanlarının envanterini çıkartmak için kullanılan fotokapanlar da destek oluyor.
KARADENİZ'DE VATANDAŞLAR OPERASYONA İSİM KOYDU: FINDIK DALI HAREKATI
Vatandaşında desteğini alan güvenlik güçleri bölgeyi BTÖ mensuplarından temizlemek için JÖAK, JÖH ve PÖH ekipleri ile gece gündüz demenden operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgelerde vatandaşlar asker ve polise yoğun şekilde destek olurken bölge halkı operasyonlara isim koyarak desteğini yineledi. Bölge halkı tarafından konulan isim ise Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' operasyondan esinlenilerek ' Fındık Dalı Harekatı' olarak verildi.
2 KIRMIZI, 1 TURUNCU LİSTE
Bölücü terör örgütü PKK'nın kırmızı listede aranan 2 teröristi ve turuncu listede aranan 1 teröristi Doğu Karadeniz'de eylemlerini sürdüren grupların başında olduğu ortaya çıktı.
ARANAN TERÖRİSTLER
İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' web sitesi üzerinden yayınladığı ve ihbar edenlere 4 milyon lira paraya kadar para ödüllü verildiği 'kırmızı' listede yer alan 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Türk Tarık' kod adlı Artvin'in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı Barış Öner yer alıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRI EMRİNİ VEREN TERÖRİST
Bu iki isim son yıllarda Doğu Karadeniz'de eylem içinde oldukları bu eylemler içinde ise Barış Öner isimli PKK'lının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı emrini veren terörist olması dikkat çekiyor. Bir diğer kırmızı listedeki terörist Mehmet Yakışır ise uzun yıllardır bölgede olduğu ve son olarak bölge sorumluluğuna kadar yükseldiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Listede 600 bin liraya kadar ödül verilen teröristler arasında ise 'Rojhat Ankara' Kod Adlı Rahman Sümer bulunuyor. PKK'lı Sümer, kapatılan eski Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Ankara İl Yöneticiliği yaptığı bu nedenle kod adından Ankara olduğu biliniyor. PKK'lı Sümer'in ise 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu mitingine giden seçim otobüsünü koruyan polis eskortuna yapılan saldırıda görev aldığı öğrenildi.
TESPİT EDİLDİLER
Doğu Karadeniz kırsalında bulunan grupların telsiz kodları ve grup liderleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda Doğu Karadeniz kırsalında bulunan 3 grubun başındaki PKK'lıların telsiz kodları, örgütteki isimleri ve gerçek isimleri şöyle; " 'Zeynel' kodlu telsizi kullanan 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır, 'Zap' kodlu telsizi kullanan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, 'Zigana' kodlu telsizi kullanan 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer."
Asker ve polis tespit edilen grupların yakalanması ve ya etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını Doğu Karadeniz kırsalında sürdürüyor.
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Kaynak: haberinburada
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