MEHMETÇİK, BİR HELİKOPTER DOLUSU TERÖRİSTİ BÖYLE GETİRDİ
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi'nde yürütülen operasyonlar neticesinde ölü ve sağ olarak ele geçirilen teröristlerin helikopterden indirilerek getirilme anı görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı operasyonlar neticesinde çok sayıda terörist ölü ya da sağ olarak ele geçiliyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Operasyon bölgelerinden biri de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi. Bu bölgede yapılan son operasyonda askerlerin yakaladıkları teröristleri helikopterden indirdiği görüntüler ortaya çıktı.
ÖLÜ TERÖRİSTLER SARI TORBADA
Ölü olarak ele geçirilen teröristler ise yine sarı torbaların içerisinde taşınıyor.
Kaynak: haberinburada
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