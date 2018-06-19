MEHMET TOPAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ SONA ERDİ
Fenerbahçe, yıllık 2,6 milyon euro kazanan Mehmet Topal'la yeni sezonda yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'de yeni dönemde iç transferde de önemli gelişmeler bekleniyor.
Kocaman'ın görevine son verilmesi halinde Valbuena'nın Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini menajeri yönetime bildirdi.
Öte yandan maaşta tasarrufa gidecek olan yönetimin 2 milyon 600 bin euro garanti para ve maç başına 10 bin euro kazanan Mehmet Topal ile yolları ayıracağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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