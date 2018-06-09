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Mehmet Şimşek: Türk Lirası Son Bir Haftada Dolara Karşı En Çok Değer Kazanan Para Birimi Oldu
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Mehmet Şimşek: Türk Lirası Son Bir Haftada Dolara Karşı En Çok Değer Kazanan Para Birimi Oldu

MEHMET ŞİMŞEK: TÜRK LİRASI SON BİR HAFTADA DOLARA KARŞI EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ OLDU

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL" ifadesini kullandı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Mehmet Şimşek: Türk Lirası Son Bir Haftada Dolara Karşı En Çok Değer Kazanan Para Birimi Oldu(9/10)5

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan Türk Lirası ve dövizle ilgili değerlendirmede bulundu.

DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMLERİ SIRALANDI

The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladı.

"SON BİR HAFTADA..."

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek The Spectator Index sayfasının paylaşımı retweetleyerek şu tweeti yayınladı: "Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL."

YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

The Spectator Index sayfasının sıralamasına göre yüzde 4'le Türk Lirası geçtiğimiz hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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