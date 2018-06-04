MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ PETROL VE KUR HAREKETLERİNDEN KAYNAKLANIYOR
Başbakan Yardımcısı Şimşek, enflasyondaki yükselişin petrol ve kur hareketinden kaynaklandığını belirtti.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, enflasyon verisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor" dedi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI
Enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,62 oranında artış göstererek yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin açıklanması sonrası, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıttığını ifade etti.
ŞİMŞEK, TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mayıs itibariyle kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisinin 4 puandan yüksek olduğuna değinerek, şunları söyledi:
"Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek. Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda" diyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek. Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak" şeklinde konuştu. Şimşek, enflasyon ve cari açıktaki iyileşmenin sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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