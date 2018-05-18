MEHMET ASLANTUĞ, BEŞİKTAŞ'IN EFSANE BAŞKANI SÜLEYMAN SEBA'YI CANLANDIRACAK
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Gazeteci Bilal Meşe, Süleyman Seba'yı ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un canlandıracağını söyledi.
Milliyet Gazetesi spor yazarı Bilal Meşe, köşe yazısında Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba için bir film çekildiğini duyurdu. Meşe, filmde Süleyman Seba'yı oyuncu Mehmet Aslantuğ'un canlandıracağını söyledi.
Gazeteci Bilal Meşe'nin Milliyet'teki köşe yazısı:
"FİLM İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞIYORLAR"
Efendim, şu sıralarda efsane başkan Süleyman Ağabey'in bir sinema filmi hazırlığı da var, onu da buradan siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyorum. Değerli sinemacı ve de Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Metin Devrim ile iki arkadaşı Erman Derleyen ve Önder Öngüc, harıl-harıl bu film için çalışıyorlar.
"SÜLEYMAN SEBA'YI BEYAZ PERDEYE TAŞIYACAĞIZ"
Proje aşamasında olan efsane Başkan Süleyman Seba filminin en kısa sürede gerçekleşeceğini söyledi Metin kardeşim:
"Süleyman Seba, Beşiktaş ve Türk futbolu için büyük değerdir. Belgeseli yapıldı, kitabı da yazıldı. Böylesi bir değeri daha kalıcı kılmak için Efsane Başkan Süleyman Seba ağabeyimizi beyaz perdeye taşıyacağız. Proje tamam, üzerinde çalışıyoruz. Kısa sürede hayata geçireceğiz. Sponsor konusunda da çalışmalarımız son aşamaya geldi."
SEBA'YI ÜNLÜ OYUNCU MEHMET ASLANTUĞ CANLANDIRACAK
Valla, Metin kardeş; bunu benimle paylaşırken çok heyecanlandım. Süleyman Seba'yı da ünlü bir sinema oyuncusu canlandıracak, adı mı Mehmet Aslantuğ... Metin Devrim, konuyu Mehmet Aslantuğ'la konuştuklarını, yönetmenliğini de ünlü sanatçının yapacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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