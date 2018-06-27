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MEHMET ALTAN TAHLİYE KARARININ ARDINDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI!


Mehmet Altan tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı!
Tarih : 27 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Mehmet Altan Tahliye Kararının Ardından Cezaevinden Çıktı!(6/10)2

FETÖ'den yargılanan Mehmet Altan hakkında verilen tahliye kararının ardından Silivri Cezaevinden salıverildi. Altan'ı cezaevi çıkışında gazeteci arkadaşları karşıladı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TAHLİYE KARARI VERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Üniversitesi'nde 30 yıl sürdürdüğü hocalık görevinden KHK ile uzaklaştırılan iktisat profesörü, gazeteci ve yazar Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa 12 Şubat tarihinde yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvuruları dosya üzerinden incelendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, hazırladığı tensip tutanağında, sanığın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ocak'ta, Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği hatırlatıldı.

Bu kararın kesin olduğu vurgulanan tutanakta, Anayasa gereğince Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı aktarıldı. Tutanakta, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince hak ihlali tespit edildiğinde bunun ortadan kaldırılması gerektiğinin de bağlayıcı nitelikteki olduğu kaydedildi.

HAFTADA BİR GÜN İMZA ATACAK

Tutanakta, bu gerekçelerle tutuklu sanık Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Mehmet Altan'ın başka suçtan hükümlü ve tutuklu değilse salıverilmesi için ilgili cezaevi idaresine yazı yazılması kararının yer aldığı tutanakta, Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, haftanın bir günü ikametinin bağlı bulunduğu zabıta amirliğine imza vermek suretiyle adli kontrol altına alınması karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, 21 Eylül'e duruşma günü verildi.

Öte yandan ceza dairesi tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını onadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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