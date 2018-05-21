MEHMET AĞAR'IN OĞLU AK PARTİ'DEN ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLDİ
Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı gösterildi.
Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı oldu.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNİ YSK'YA VERDİ
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
BÜYÜK SÜRPRİZLERDEN BİRİ ELAZIĞ'DA YAŞANDI
AK Parti milletvekili aday listesi böylelikle netleşmiş oldu. Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı.
MEHMET AĞAR'IN OĞLU ELAZIĞ'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLDİ
Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'da 3. sıradan milletvekili aday gösterildi.
AK PARTİ 2015 SEÇİMLERİNDE 4 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞTI
Ak Parti 1 Kasım 2015 seçimlerimde, yüzde 67 olarak, Elazığ'dan 4 milletvekili çıkarmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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