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Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı Gösterildi
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Mehmet Ağar'ın Oğlu AK Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı Gösterildi

MEHMET AĞAR'IN OĞLU AK PARTİ'DEN ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLDİ

Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı gösterildi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı Gösterildi(8/10)4

Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNİ YSK'YA VERDİ

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

BÜYÜK SÜRPRİZLERDEN BİRİ ELAZIĞ'DA YAŞANDI

AK Parti milletvekili aday listesi böylelikle netleşmiş oldu. Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı.

MEHMET AĞAR'IN OĞLU ELAZIĞ'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLDİ

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'da 3. sıradan milletvekili aday gösterildi.

AK PARTİ 2015 SEÇİMLERİNDE 4 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞTI

Ak Parti 1 Kasım 2015 seçimlerimde, yüzde 67 olarak, Elazığ'dan 4 milletvekili çıkarmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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