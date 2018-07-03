MEGASTAR, EYLÜL VE MİNİK LEYLA'NIN ÖLÜMÜNE İSYAN ETTİ: YETER ARTIK!
Kız çocuk babası olmak için gün sayan Megastar Tarkan, kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül ve minik Leyla'nın cinayetleri için ''Yeter artık! Eylül'ler Leyla'lar ölmesin artık" açıklaması yaptı.
Kız çocuk babası olmak için gün sayan Megastar Tarkan, kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül ve Leyla'nın cinayetlerine sessiz kalmadı. Tarkan, sosyal medya hesabından "Yeter artık! Eylül'ler Leyla'lar ölmesin artık. Devlet ve hukuk bir an önce gereğini yapsın artık" açıklaması yaptı.
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın, köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cesedi bulundu. Ankara Polatlı'da da Eylül Yağlıkara (8) 22 Haziran'da sokakta oynarken kaybolmuştu. Küçük kızın cesedi geçtiğimiz cuma bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu.
TARKAN DA SESSİZ KALMADI
Minik Eylül ve Leyla'nın ölüm haberinin ardından birçok ünlü gibi Tarkan da sessiz kalmadı. Megastar, tepkisini sosyal medya paylaşımı ile dile getirdi.
"YETER ARTIK! EYLÜL'LER LEYLA'LAR ÖLMESİN ARTIK"
Tarkan, "Yeter artık! Eylül'ler Leyla'lar ölmesin artık. Devlet ve hukuk bir an önce gereğini yapsın artık. Ağırlaştırılmış cezalarla bunun önüne geçilsin artık. Ülkemizde çocuklar kaçırılmasın, cinsel tacize uğramasın, öldürülmesin artık. Bu meleklerimizin ölümüne sebep olan caniler, canavarlar bunun hesabını versin artık. Çocuklarımız ölmesin artık. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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