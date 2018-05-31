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Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu BİM Marketler Grubuna Satılıyor!

MEDYADA BOMBA İDDİA: DOĞUŞ YAYIN GRUBU BİM MARKETLER GRUBUNA SATILIYOR!

Doğuş Yayın Grubu kanallarının BİM Marketler Grubu'na satılmak üzere olduğu, Star TV, NTV ve Kral TV'nin satışı ile ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindiği ileri sürüldü.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!(8/10)4

Doğuş Yayın Grubu kanallarının BİM Marketler Grubu'na satılmak üzere olduğu bu nedenle Star TV'nin 8 Haziran itibariyle tüm programlarının yayınlarını durdurma kararı alındığı ileri sürüldü.

"BİM'LE ANLAŞMANIN SON NOKTASINA GELİNDİ"

Doğuş Grubu'nun Star TV'nin diğer kanalları NTV, Kral TV ile birlikte satışı konusunda BİM'le anlaşmanın son noktasına kadar gelindiği iddia edildi.

beIN İLE MASAYA OTURULMUŞ ANCAK ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

İş adamı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Yayın Grubu daha önce Katarlı Grup beIN'le masaya oturmuş ancak bir türlü anlaşmaya varılamamıştı.

KRİTİK TARİH 8 HAZİRAN

Star Grubu'nun da anlaşmanın imzalanması öncesi 8 Haziran tarihi itibariyle hemen hemen tüm programlarını geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracağı ve bu anlaşma gereği kanalların sorunsuz olarak BİM'e teslim edilmesini için çalışıldığı ileri sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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