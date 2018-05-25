Mediterra Capital, Pizza Pizza'yı Satın Aldı
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Mediterra Capital, Pizza Pizza'yı Satın Aldı

MEDİTERRA CAPİTAL, PİZZA PİZZA'YI SATIN ALDI

Mediterra Capital, Türkiye'nin önde gelen pizza markası Pizza Pizza'yı satın aldı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Mediterra Capital, Pizza Pizza'yı Satın Aldı(9/10)5

Mediterra Capital, Türkiye'nin önde gelen pizza markası Pizza Pizza'yı satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları ise açıklanmadı.

1995'TE İZMİR'DE KURULMUŞTU

1995 yılında, İzmir Alsancak'ta temeli atılan Pizza Pizza'nın son açıklanan verilere göre 150'den fazla şubesi var. Pizza Pizza'nın bu ağı Ağrı, Batman, Kars gibi Doğu şehirlerinin de aralarında bulunduğu 40 farklı kente yayılmış durumda.

7 ÜLKEDE ŞUBESİ BULUNUYOR

İzmir'de 4 bin metrekarelik ilk üretim tesisini 1990'lı yılların sonunda açan markanın yurt dışındaki ilk şubesi ise 2010'da Irak'ta devreye girdi. Bu ülkedeki şube sayısı ise 7.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mediterra  Capital  Pizza  Pizza    Satın  Aldı    haber

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