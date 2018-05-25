MEDİTERRA CAPİTAL, PİZZA PİZZA'YI SATIN ALDI
Mediterra Capital, Türkiye'nin önde gelen pizza markası Pizza Pizza'yı satın aldı.
Mediterra Capital, Türkiye'nin önde gelen pizza markası Pizza Pizza'yı satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları ise açıklanmadı.
1995'TE İZMİR'DE KURULMUŞTU
1995 yılında, İzmir Alsancak'ta temeli atılan Pizza Pizza'nın son açıklanan verilere göre 150'den fazla şubesi var. Pizza Pizza'nın bu ağı Ağrı, Batman, Kars gibi Doğu şehirlerinin de aralarında bulunduğu 40 farklı kente yayılmış durumda.
7 ÜLKEDE ŞUBESİ BULUNUYOR
İzmir'de 4 bin metrekarelik ilk üretim tesisini 1990'lı yılların sonunda açan markanın yurt dışındaki ilk şubesi ise 2010'da Irak'ta devreye girdi. Bu ülkedeki şube sayısı ise 7.
Kaynak: haberinburada
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