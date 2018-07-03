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Medipol Başakşehir'den çifte imza

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN ÇİFTE İMZA

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile Junior Caiçara'nın sözleşmeleri yenilendi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 20:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir'den Çifte İmza(6/10)2

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile Junior Caiçara'nın sözleşmeleri yenilendi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, mukaveleleri sona eren Alparslan Erdem ile Junior Caiçara ile yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alparslan Erdem'le 2019-2020, Junior Caiçara'yla ise 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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