MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, AKHİSARSPORLU SONER AYDOĞDU İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da izlediği futbolculardan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. bitiren Medipol Başakşehir, transfere erken başladı. TRTSpor'un haberine göre Başakşehir, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
85 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Soner Aydoğdu, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a imza atmıştı. Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan ve Akhisarspor'a transfer olan ve başarılı bir grafik çizerek Milli Takıma kadar yükselen Soner, Ege ekibinde 85 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
Soner Aydoğdu'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı.
Kaynak: haberinburada
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