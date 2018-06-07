Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da izlediği futbolculardan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. bitiren Medipol Başakşehir, transfere erken başladı. TRTSpor'un haberine göre Başakşehir, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

85 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Soner Aydoğdu, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a imza atmıştı. Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan ve Akhisarspor'a transfer olan ve başarılı bir grafik çizerek Milli Takıma kadar yükselen Soner, Ege ekibinde 85 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı.

Kaynak: haberinburada