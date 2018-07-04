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Meclis'e Lamborghini ile geldi, gören dönüp bir daha baktı

MECLİS'E LAMBORGHİNİ İLE GELDİ, GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemleri için Meclis'e geldi. Sofuoğlu'nun, Meclis'e geldiği Lamborghini marka lüks otomobili tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 13:30
Puan Ver : Meclis'e Lamborghini İle Geldi, Gören Dönüp Bir Daha Baktı(8/10)4

AK Parti Sakaya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini marka lüks aracıyla TBMM'ye geldi.

Kenan Sofuoğlu, SüperSport motosiklet yarışlarında ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve daha sonra yarış kariyerine son vererek AK Parti Sakarya'dan milletvekili seçilmişti.

KAYIT İÇİN MECLİS'E GELDİ

Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemlerini tamamlamak için Meclis'e geldi. Kenan Sofuoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclis'ine Lamborghini Aventador S marka aracıyla geldi. Kenan Sofuoğlu'nun otomobili gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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