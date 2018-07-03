MECLİS YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR, BAYKAL İÇİN ÖZEL ODA HAZIRLANDI
TBMM'de yeni dönemin açılışını yapacak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal için özel düzenleme yapılacak. Baykal'ın odası asansöre en yakın oda olarak belirlendi.
Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre; TBMM'de 27. Dönem için çalışmalar başladı. Yeni döneme hazırlıkta Genel Kurul'un her köşesi temizlendi.
BAYKAL İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Genel Kurul'a ek sandalyeler getirilecek, bazı vekiller Bakanlar Kurul'u tarafında oturacak. Yemin töreninin başında Meclis'e başkanlık edecek Deniz Baykal için düzenleme yapılacak. Baykal'ın odası asansöre en yakın oda olarak belirlendi
Kaynak: haberinburada
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