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Meclis yeni döneme hazırlanıyor, Baykal için özel oda hazırlandı

MECLİS YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR, BAYKAL İÇİN ÖZEL ODA HAZIRLANDI

TBMM'de yeni dönemin açılışını yapacak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal için özel düzenleme yapılacak. Baykal'ın odası asansöre en yakın oda olarak belirlendi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 10:50
Puan Ver : Meclis Yeni Döneme Hazırlanıyor, Baykal İçin Özel Oda Hazırlandı(10/10)6

Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre; TBMM'de 27. Dönem için çalışmalar başladı. Yeni döneme hazırlıkta Genel Kurul'un her köşesi temizlendi.

BAYKAL İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Genel Kurul'a ek sandalyeler getirilecek, bazı vekiller Bakanlar Kurul'u tarafında oturacak. Yemin töreninin başında Meclis'e başkanlık edecek Deniz Baykal için düzenleme yapılacak. Baykal'ın odası asansöre en yakın oda olarak belirlendi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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