MEB, SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELER İÇİN GİRİŞ BELGELERİNİ YAYINLADI
Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) belgeleri açıklandı. Sınava girecek ortaokul son sınıf öğrencileri ,okul müdürlüklerine giderek e-okul üzerinden LGS giriş belgelerinin fotoğraflı ve renkli çıktılarını alabilirler. Sınava giriş belgelerini okul müdürlüklerinin mühürleyerek onaylaması gerekiyor.
BELGEYİ KAYBEDENLER NE YAPACAK?
Sınava giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.
Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden onaylatarak alabilecek.
YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER ATAŞELİKLERE ONAYLATACAK
Yurtdışından LGS başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi ise odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayınlandı. Bu öğrencilerin de elektronik ortamdan aldıkları sınav giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatması gerekiyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: haberinburada
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