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Mayıs ayında kar sürprizi! Yağmurla uyuyup karla uyandılar

MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ! YAĞMURLA UYUYUP KARLA UYANDILAR

Rize'de gece yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı, sabah uyanan vatandaş beyaz bir örtüyle karşılaştı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar(10/10)6

Rize'de dün akşamdan beri etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Başta Çamlıhemşin ilçesi yüksek zirveleri Mayıs ayının ortasında beyaz örtüyle kaplandı.

GECEKİ YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

Son günlerde mevsim normallerinin altında hava sıcaklığı ve yağmur yağışının gerçekleştiği Rize'de vatandaşlar bugün sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde kar sürprizi ile karşılaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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