MAVİ ELMAS 6,7 MİLYON DOLARA SATILDI
Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'e düğün hediyesi olarak verilen mavi elmas, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.
En önemli tarihi elmaslardan biri olan ve Farnese Mavisi olarak bilinen Mavi Elmas, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.
1715'TE HEDİYE EDİLMİŞTİ
Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı Mavi Elmas, Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'ye İspanya Kralı 5'inci Felipe'nin 1715'te evlenirken verdiği düğün hediyesiydi.
ALANIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR
300 yıl boyunca Avrupa'nın en önemli 4 kraliyet ailesinde kalan 6,1 karatlık Mavi Elmas, 6,7 milyon dolara satıldı.
Alıcının kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti
- Who, Demokratik Kongo'daki Ebola Salgını İçin Acil Toplanıyor
- Economist, İsrail Zulmünü Ele Aldı: Ölümlerin Hesabını Vermeli
- Eski Malezya Başbakanı Razak'ın Evinden Çantalar Dolusu Döviz Çıktı
- Yüz Binlerce Vatandaş Kudüs'e Destek Mitingine Akın Etti! İşte Dev Mitingden Çarpıcı Fotoğraflar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
- Nijerya'da Geç Kalan Öğrenciler, Okul Müdürü Tarafından Çarmıha Gerilip Kırbaçlandı
- Putin İle Esad Soçi'de Bir Araya Geldi
- Kadın Öğretmen Öğrencisini Dersten Sonra Odasına Çağırıp İlişkiye Girdi
- Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar