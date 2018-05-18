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Mavi Elmas 6,7 Milyon Dolara Satıldı
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Mavi Elmas 6,7 Milyon Dolara Satıldı

MAVİ ELMAS 6,7 MİLYON DOLARA SATILDI

Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'e düğün hediyesi olarak verilen mavi elmas, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Mavi Elmas 6,7 Milyon Dolara Satıldı(5/10)1

En önemli tarihi elmaslardan biri olan ve Farnese Mavisi olarak bilinen Mavi Elmas, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.

1715'TE HEDİYE EDİLMİŞTİ

Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı Mavi Elmas, Parma Dükü'nün kızı Elisabeth Farnese'ye İspanya Kralı 5'inci Felipe'nin 1715'te evlenirken verdiği düğün hediyesiydi.

ALANIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

300 yıl boyunca Avrupa'nın en önemli 4 kraliyet ailesinde kalan 6,1 karatlık Mavi Elmas, 6,7 milyon dolara satıldı.

Alıcının kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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