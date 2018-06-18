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Mattis'e Türkiye'yi Kızdıracak Mektup: F-35'leri Vermeyin
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Mattis'e Türkiye'yi kızdıracak mektup: F-35'leri vermeyin

MATTİS'E TÜRKİYE'Yİ KIZDIRACAK MEKTUP: F-35'LERİ VERMEYİN

ABD Temsilciler Meclisi'nden 44 üye Savunma Bakanı Mattis'e mektup yazarak, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesini istedi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Mattis'e Türkiye'yi Kızdıracak Mektup: F-35'leri Vermeyin(5/10)1

ABD Temsilciler Meclisi'nden 44 üye Savunma Bakanı Mattis'e mektup yazarak, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesini istedi.

44 ÜYE SAVUNMA BAKANI MATTİS'E MEKTUP YAZDI

Türkiye'ye ilk yeni nesil F-35 teslimatının yapılmasına günler kala, ABD Temsilciler Meclisi'nin 44 üyesi, Savunma Bakanı Jim Mattis'e teslimatın durdurulması için mektup gönderdi.ABD Kongresinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve bu kapsamda ortak üretilen F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesine yönelik girişimlere bir yenisi eklendi.Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde törenle yapılacak teslime günler kala, ABD Temsilciler Meclisi'nin üyesi Savunma Bakanı James Mattis'e bir mektup gönderdi. Mektupta 'tasavvur edilemez' diye nitelenen Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulması talep edildi.

"ASKERİ SIRLARIMIZ RUSYA'NIN ELİNE GEÇEBİLİR"

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekillerin imza attığı mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı bir ortamda F-35'lerin teslimatının ABD ve NATO'nun askeri sırlarının Moskova'nın eline geçme riski yaratacağı iddia edildi.Temsilciler Meclisi'nin 24 Mayıs'ta onayladığı 2019 mali yılına dair yetkilendirme yasasında F-35'lerin teslimatının engellenmesi için sunulan gerekçelere bu mektupta İsrail ve Kıbrıs'la ilgili yeni gerekçelerin eklenmesi dikkat çekti.

"TÜRKİYE ABD'NİN ÇIKARLARINI BALTALAYACAK İŞLER YAPIYOR"

Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben 15 Haziran'da gönderilen mektubun satırbaşları şöyle: Türkiye, dünyanın her yanında ABD'nin çıkarlarını baltalayacak işler yapıyor. Amerikan çıkarlarına karşı tekrarlanan askeri adımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları ve demokrasiyi gerileten merhametsiz yönetimi ve Rusya ile stratejik ortaklık kurma konusundaki açık niyeti, Türk-Amerikan ilişkilerini tamamen aşındırdı. Kaygımız, F-35 satışının, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya hazırlandığı bir ortamda gerçekleşiyor olması. ABD ve NATO, Türkiye'yi, S-400'lerin F-35 uçaklarıyla entegrasyonunun, en sıkı korunan askeri sırlarımızın baş düşmanımıza ifşa edilmesi tehdidine neden olduğu konusunda uyardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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