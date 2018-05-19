Maskeli Hırsızlar Saniyeler İçinde Kuyumcuyu Boşalttı, Soygun Anları Kamerada
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Maskeli Hırsızlar Saniyeler İçinde Kuyumcuyu Boşalttı, Soygun Anları Kamerada

MASKELİ HIRSIZLAR SANİYELER İÇİNDE KUYUMCUYU BOŞALTTI, SOYGUN ANLARI KAMERADA

Gaziantep'te kar maskeli ve silahlı 3 hırsız, girdikleri kuyumcunun çalışanını etkisiz hale getirip, 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı çaldı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Maskeli Hırsızlar Saniyeler İçinde Kuyumcuyu Boşalttı, Soygun Anları Kamerada(9/10)5

Gaziantep'te kar maskeli 3 kişi, girdikleri kuyumcuda, silah zoruyla işyeri sahibi ve çalışanını etkisiz hale getirip 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan toplam 250 bin liralık soygunu gerçekleştiren şüpheliler, kısa sürede yakalandı.

SİLAH DOĞRULTUP, KUYUMCUYU BOŞALTTILAR

Üniversite Bulvarı'nda dün, bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 3 kişi, yabancı uyruklu işyeri sahibi N.W. ile çalışanı N.A.'ya silah doğrultup tezgahta ve raflarda bulunan 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ARACIN PLAKASININ SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler, iş yeri sahibi ve çalışanının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini incemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. PTS geçişlerinin detaylı incelenmesiyle aracın plakasının 44 EJ 138 olduğunu saptayan ekipler, kimliklerini belirlediği E.İ., C.G. ve E.İ.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kuyumcudan çaldıkları 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar, 4 bin 350 lira ile olayda kullandıkları 2 tabanca, 13 kurşun, 3 kar maskesi, 6 eldiven ve elektroşok cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

2 DAKİKA 50 SANİYEDE SOYGUN KAMERADA

Soygun anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 dakika 50 saniye süren soygunda kar maskeli şüphelilerden ikisi işyeri sahibi ve çalışanına tabanca doğrulturken, diğerinin ise altın ve paraları çöp poşetine doldurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin, vitrin önünde duran işyeri çalışanı N.A.'yı, yere yatırdıkları da yer aldı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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