MARMARA'DA VATANDAŞLAR DOLU YAĞIŞI İÇİN İLGİNÇ ÖNLEMLER ALDI
Bilecik'te meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını ilginç yöntemlerle korumaya çalıştı.
Marmara Bölgesinde etkili olacağı söylenen dolu yağışı uyarının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için farklı yöntemler uyguladı.
VATANDAŞLAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE BATTANİYE, ÇARŞAF SARDI
Bilecik'te vatandaşlar evlerinde bulduğu battaniye, çarşaf, kilim ve karton gibi malzemelerle araçlarını sararak önlem aldı. Bazı vatandaşlar da uyarıların hemen ardından araçlarını olumsuz durumdan korumak adına kapalı otoparkları tercih etti.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteorolojiden yapılan açıklamada kuvvetli sağanak uyarısı ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının olabileceği, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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