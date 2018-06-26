Serumu Çıkarmak İsteyen Hemşir, Bebeğin Parmağını Makasla Kesti
Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı
Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu! İnce: Kılıçdaroğlu'nun Karşısında Asla Aday Olmam!
Genç Kızların Neden Bakıyorsun Tartışması Kanlı Kanlı Bitti: 1 Yaralı
Mezardaki Esrarengiz Notun Sırrı Çözüldü: Tahrip Edip Tehdit Mesajı Yazan, Merhumun Yeğeni Çıktı
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun Sözlerini Eleştirdi: Artık Umut Vermiyorsunuz
Bursaspor'dan Sıfır Bütçeyle İki Transfer!
Çağla Büyükakçay Wimbledon'da Ana Tabloya Kalamadı
Abd, Bir Kez Daha Türkiye'yi Yaptırım Uygulamakla Tehdit Etti
Peru, Dünya Kupasına Galibiyetle Veda Etti
İstanbullular Dikkat! Beklenen Kuvvetli Dolu Yağışı Başladı!
Bursaspor, Avusturya Kampını İptal Etti
Wolfsburg, Mario Gomez'in Boşluğunu Doldurdu
Bahçeli'den Seçim Mesajı: Tuzak Bozuldu, Komplo Püskürtüldü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü
Şampiyonlar Liginde Artık Alkollü İçecekler Serbest Olacak
Fenerbahçe, Guingamplı Grenier'e Talip Oldu
Giresunspor 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı
Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi

Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı

MARMARA'DA VATANDAŞLAR DOLU YAĞIŞI İÇİN İLGİNÇ ÖNLEMLER ALDI

Bilecik'te meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarını ilginç yöntemlerle korumaya çalıştı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı(9/10)5

Marmara Bölgesinde etkili olacağı söylenen dolu yağışı uyarının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için farklı yöntemler uyguladı.

VATANDAŞLAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE BATTANİYE, ÇARŞAF SARDI

Bilecik'te vatandaşlar evlerinde bulduğu battaniye, çarşaf, kilim ve karton gibi malzemelerle araçlarını sararak önlem aldı. Bazı vatandaşlar da uyarıların hemen ardından araçlarını olumsuz durumdan korumak adına kapalı otoparkları tercih etti.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamada kuvvetli sağanak uyarısı ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının olabileceği, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Marmara  Da  Vatandaşlar  Dolu  Yağışı  İçin  İlginç  Önlemler  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER