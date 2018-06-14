Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlük İçin Düşündüğü İsim Belli Oldu
İspanya Milli Takımından Kovulan Lopetegui: Hayatımın En Üzüntülü Günüydü
Kılıçdaroğlu'ndan Suruç İle İlgili İlk Açıklama
Dünya Kupası Spikerinin Cinsiyetçi Yorumu Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Başbakan'dan Suruç İle İlgili İlk Açıklama!
Fenerbahçeli Yöneticiden Olay Hareket! 'kocaman'ı Kovabilirsiniz'
Marius Sumudica'nın Yeni Takımı Belli Oldu
2018 Dünya Kupası, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Konuşması İle Başladı
Suruç Saldırısının Dehşeti Fotoğraflara Yansıdı!
Şanlıurfa Valiliği Saldırıyla İlişkin Açıklama: Yaralılardan İkisinin Durumu Ağır
İsrail'den Suudi Arabistan'a Destek
Ev Sahibi Rusya, Dünya Kupası Açılış Maçında Rakibine Acımadı!
Brezilyalı Casemiro, Yoğurdu Görünce Ağlamaya Başladı
Son Dakika! Ak Partililere Yapılan Saldırı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: Milletvekilinin Kardeşi Hayatını Kaybetti
Tanınmamak İçin Kılık Değiştiren Fetö Elebaşının Yeğenine 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
Rusya'daki İlk Golün Ardından Tarihi Kare
Dünya Kupasının İlk Golü Geldi
Aylardır Hayalini Kurduğu Maçın Başında Kabusu Yaşadı!
Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçları İzleyemeyecekler
Dünya Kupasında Favori Belli Oldu

Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

MARİUS SUMUDİCA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kayserispor'dan ayrılna Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan'un Al Shabab takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Marius Sumudica'nın Yeni Takımı Belli Oldu(6/10)2

Geçtiğimiz sezonun başında Kayserispor ile anlaşan ve ligin ilk devresinde Sarı-Kırmızılı kulüp ile ligde beklenmedik bir çıkış yakalayan Sumudica, daha sonra takımın ikinci devredeki kötü performansının ardından takımdan ayrılmıştı.

SUMUDICA, AL SHABAB TAKIMIYLA ANLAŞTI

Rumen teknik adamın yeni takımı belli oldu. Sumudica, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Marius  Sumudica  Nın  Yeni  Takımı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER