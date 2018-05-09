Mardin'de çocuk işçilerin çalıştığı üzüm bahçesine yıldırım düşmesi sonucu 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bir bahçeye yıldırım düşmesi sonucu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇALIŞTIKLARI ÜZÜM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Merkez Artuklu ilçesi Akres köyünde 16 yaşındaki Sedat Ay ile Ramazan Ay ve 20 yaşındaki Taha Albayrak, çalıştıkları üzüm bahçesine yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Sedat Ay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada