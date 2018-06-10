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Mardin'de Arazi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 10 Yaralı!
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Mardin'de Arazi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 10 Yaralı!

MARDİN'DE ARAZİ TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI!

Mardin'de arazi tar4tışması yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Mardin'de Arazi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 10 Yaralı!(6/10)2

Mardin Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İKİ AİLE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KAVGAYA TUTUŞTU

Cevizlik Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ve Koru ailelerinin bireyleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Olayda Şehmus Koru hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi Mardin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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