MARAŞ ŞEHİDİNİN CENAZESİNDE CHP ÇELENGİNİ PARÇALADILAR!
Kahramanmaraş'ta şehit düşen Uzman Çavuş İsa Özkan'ı Bursa'da defnedildi. Binlerin katıldığı cenazede CHP çelengini parçalandı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİT DÜŞTÜ
Kahramanmaraş'ta şehit düşen 25 yaşındaki İsa Özkan'ın cenazesi Büyükorhan ilçesine getirildi. Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirilen cenazeye binlerce kişi katıldı.
CHP'NİN ÇELENGİ PARÇALANDI
Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi.
Vatandaşlar, HDP'nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular. İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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