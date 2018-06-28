Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİT DÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ta şehit düşen 25 yaşındaki İsa Özkan'ın cenazesi Büyükorhan ilçesine getirildi. Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirilen cenazeye binlerce kişi katıldı.

CHP'NİN ÇELENGİ PARÇALANDI

Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi.

Vatandaşlar, HDP'nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular. İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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Kaynak: haberinburada