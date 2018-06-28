Ağrı'da Kaçırılan Çocuk Bulundu
Dünyaca Ünlü Marka, İstanbul'daki Dolu Uyarısını Fırsata Çevirdi
Artık Chp İl Başkanları Şehit Cenazelerine Katılamayacak
Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Maraş Şehidinin Cenazesinde Chp Çelengini Parçaladılar!
Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül İle İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti
Son Dakika! Rus Askeri Suriye'den Çekiliyor, 1140 Asker Ve 13 Savaş Uçağı Geri Döndü
Galatasaray'da Ahmed Musa Harekatı Yeniden Başladı
Kaybolan Müzisyen Metin Kor'un Arama Çalışmaları Sonlandırıldı
Kerimcan Durmaz, Dünyaca Ünlü Şarkıcı Nicki Minaj'ın Canlı Yayınını Trolledi
Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i Şehit Eden Terörist Yakalandı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Kapıyı Kitleyip Giden Sorumsuz Anne, 7 Yaşındaki Çocuğunun Ölümüne Sebep Oluyordu
Destek Yayınevi'nden Skandal İş İlanı: Türbanlı Adayların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır
Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
İstanbul'da Sahne Alacak Shakira'nın İstekleri Pes Dedirtti
Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü
İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti
Ağrı'da 2 Haftadır Aranan Leyla'nın Babasından Yürek Yakan Sözler

Maraş şehidinin cenazesinde CHP çelengini parçaladılar!

MARAŞ ŞEHİDİNİN CENAZESİNDE CHP ÇELENGİNİ PARÇALADILAR!

Kahramanmaraş'ta şehit düşen Uzman Çavuş İsa Özkan'ı Bursa'da defnedildi. Binlerin katıldığı cenazede CHP çelengini parçalandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Maraş Şehidinin Cenazesinde Chp Çelengini Parçaladılar!(6/10)2

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİT DÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ta şehit düşen 25 yaşındaki İsa Özkan'ın cenazesi Büyükorhan ilçesine getirildi. Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirilen cenazeye binlerce kişi katıldı.

CHP'NİN ÇELENGİ PARÇALANDI

Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi.

Vatandaşlar, HDP'nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular. İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maraş  Şehidinin  Cenazesinde  Chp  Çelengini  Parçaladılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER