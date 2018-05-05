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ManU'nun efsanesi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı!

MANU'NUN EFSANESİ SİR ALEX FERGUSON HASTANEYE KALDIRILDI!

Manchester United'in efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Manu'nun Efsanesi Sir Alex Ferguson Hastaneye Kaldırıldı!(7/10)3

Manchester United'ın eski teknik direktörü, İngiliz futbolunun efsane menajeri Sir Alex Ferguson'ın beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Ferguson'ın durumunun ciddi olduğu, ameliyata alınacağı söyleniyor.

MANU'YU EN UZUN SÜRE ÇALIŞTIRAN TEKNİK DİREKTÖR OLDU

​Ferguson 27 yıl menajerliğini yaptığı Manchester United'ı en uzun süre çalıştıran teknik direktör oldu.

Sosyal medyada sadece Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları değil, tüm dünyadan futbolseverler İskoç asıllı İngiliz futbol efsanesi için acil şifalar dileyen mesajlar yağdırıyor.

"İLK OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Manchester United'dan ilk açıklama geldi:

Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı ve ilk operasyon başarılı geçti. Ancak durumu hala ciddiyetini koruduğu için yoğun bakımda.

13 İNGİLTERE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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