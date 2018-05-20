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Mankenin elini sıkmak isteyen ünlü futbolcu rezil oldu

MANKENİN ELİNİ SIKMAK İSTEYEN ÜNLÜ FUTBOLCU REZİL OLDU

İtalya'da düzenlenen kupa töreninde mankenin elini sıkmak isteyen Juventuslu futbolcu Medhi Benatia, karşılık alamayınca sosyal medyanın diline düştü.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Mankenin Elini Sıkmak İsteyen Ünlü Futbolcu Rezil Oldu(7/10)3

İtalya şampiyonu olan Juventus'un Faslı futbolcusu Medhi Benatia'nın kupa töreninde yaşadıkları sosyal medyanın gündemi oldu.

Madalyasını almak üzere podyuma gelen başarılı futbolcu, podyumda yer alan mankenlerin elini sıkmak isteyince ortaya komik görüntüler çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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