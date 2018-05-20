MANKENİN ELİNİ SIKMAK İSTEYEN ÜNLÜ FUTBOLCU REZİL OLDU
İtalya'da düzenlenen kupa töreninde mankenin elini sıkmak isteyen Juventuslu futbolcu Medhi Benatia, karşılık alamayınca sosyal medyanın diline düştü.
İtalya şampiyonu olan Juventus'un Faslı futbolcusu Medhi Benatia'nın kupa töreninde yaşadıkları sosyal medyanın gündemi oldu.
Madalyasını almak üzere podyuma gelen başarılı futbolcu, podyumda yer alan mankenlerin elini sıkmak isteyince ortaya komik görüntüler çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başkent'i Mayıs Ayında Önce Sağanak Yağış Sonra Dolu Esir Aldı!
- Pkk'lı Kadın Terörist Kan Dondurdu: Cesaret Hapı Verip Tecavüz Ettiler
- Ağrı'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 1 Şehit, 1 Yaralı
- Tüfeği Babasına Götürürken, Yedi Yaşındaki Yeğenini Öldürdü!
- Cezaevi Arkadaşının Ninesini Boğazını Keserek Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Tff'nin Sakat Dediği Enes Ünal, Real Madrid Maçında Sahaya Çıktı
- İskenderun'da Şampiyonluk Kutlamaları Sırasında Bir Anne Ve Çocuk Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı
- Fatih Terim'den Olay Yaratan Şampiyonlar Ligi Tweeti!
- Fatih Terim Duyurdu! Şampiyonluk Kutlamalarının Yeri Belli Oldu
- Büyük Başarı! Fatih Terim Avrupa'da Tek
DÜNYA HABERLERİ
- Geceyi Gizemli Seslerin Geldiği Tünelde Geçirdi, Şoke Eden Anı Kaydetti
- Kim Jong Un Tehdit Edince, Amerikan Uçakları Rota Değiştirdi
- Kıyıya Vuran Ürkütücü Canlı Görenleri Korkuttu
- 40 Yıl Kafasında Unutulan Kurşunla Yaşadı: Ölürsem Şehit Olur Muyum
- Abd Ve Guatemala'dan Sonra Paraguay Da İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e Taşıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar