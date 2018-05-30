Gelecek sezon 2. Ligde mücadele edecek olan Manisaspor, eski futbolcusu Ariza Makukula'ya 1,9 milyon euroluk borcunu 18 Haziran'a kadar ödememesi halinde küme düşürülecek.

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Grandmedical Manisaspor, eski oyuncusu Ariza Makukula'ya olan borcu yüzünden iyice köşeye sıkıştı. Portekizli golcüye olan borçları yüzünden toplamda 12 puanı silinen siyah-beyazlılar FIFA'dan gelen "Küme düşürülmeyi görüşeceğiz" yazısıyla sarsıldı.

SON TARİH 18 HAZİRAN

FIFA Disiplin Komitesi'nin 28 Mayıs'ta Manisaspor kulübüne gönderdiği yazıda, "18 Haziran'a kadar Makukula'ya ödeme yapılmazsa veya yeni ödeme planı ile ilgili bir anlaşma yazısı gönderilmezse, 29 Haziran tarihinde yapacağımız FIFA Disiplin Kurulu toplantısında, kulübün küme düşürülüp düşürülmeyeceğini karara bağlayacağız" denildi.

BORÇ 1,9 MİLYON EURO

Tarihi cezayla karşı karşıya gelen yönetim büyük şok yaşadı. Daha 2'nci Lig'e başlamadan 3'üncü Lig'in yolunu tutma tehlikesi yaşayan siyah-beyazlılar faizlyeriyle birlikte Makukula'ya olan 1.9 milyon Euro civarındaki borcu ödeyebilmek için kaynak arayışlarına başladı. Makukula'nın avukatı Alexis Rutman'la görüşme planlayan yönetim, sorunu çözemezse Manisaspor büyük bir girdabın içine girecek.

Kaynak: haberinburada