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Manisa'da Tehlikeli Gerginlik! Vatandaşlarla Hdp'liler Tekme Tokat Birbirine Girdi
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MANİSA'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK! VATANDAŞLARLA HDP'LİLER TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ


Manisa'da Tehlikeli Gerginlik! Vatandaşlarla HDP'liler Tekme Tokat Birbirine Girdi
Tarih : 03 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Manisa'da Tehlikeli Gerginlik! Vatandaşlarla Hdp'liler Tekme Tokat Birbirine Girdi(8/10)4

HDP'nin Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın parti binası önünde düzenleyeceği miting öncesi kent merkezinde konvoy yapan HDP'liler ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

HDP'LİLER KONVOY DÜZENLEDİ

Manisa'da HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. HDP Manisa 1. sıra milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın parti binası önünde yapacağı miting öncesi partililer, kent merkezinde araçlarıyla konvoy düzenledi.

VATANDAŞLAR KONVOYA TEPKİ GÖSTERDİ

Parti flamaları ve sloganlar eşliğinde Merkez Kavşağı ile Ulupark mevkiinden geçen HDP'lilerin sloganlarına bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada araçlarından inen bazı HDP'liler ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavga eden gruplara müdahale etti.

POLİS VATANDAŞLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polis, güçlükle ayırdı. Halkı sağduyuya davet eden polis, konvoydaki araçların uzaklaşmasını sağladıktan sonra uzun süre vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Polisin kent merkezi ve HDP il binası önündeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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