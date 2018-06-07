MANCHESTER UNİTED, CRİSTİANO RONALDO İÇİN 132 MİLYON EUROLUK TEKLİFTE BULUNACAK
Real Madrid'den ayrılacağının sinyallerini veren Ronaldo için eski takımı Manchester United 132 milyon euroluk teklifte bulunacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta yönetim, Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.
Premier Lig'de sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.
MANCHESTER UNİTED 132 MİLYONLUK TEKLİFE HAZIRLANIYOR
İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun Pogba'nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, Manchester United'ın Ronaldo için Paul Pogba ile birlikte 132 milyon euroluk bir transfer teklifini Real Madrid'e sunması bekleniyor.
Geçmiş dönemlerde Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester United ile anılmış ancak transfere yönelik somut bir adım atılamamıştı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Messi ve Neymar'dan daha düşük bir ücret karşılığında Real Madrid'de oynadığı için yeni sözleşme talebinde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mhp'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı
- Devlet Bahçeli, Ak Parti Milletvekillerini Uyardı: Kendinize Dikkat Edin, Fitneye Düşmeyin
- Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor
- Son Dakika! Erdoğan Yeni Projesini Duyurdu: Millet Kıraathanesi Yapacağız
- Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Şampiyonlar Ligi Finalinde Yediği Goller Sonrası Karius'u Sevgilisi De Terk Etti
- Yıldız Futbolcu Badou Ndiaye: Hiçbir Zaman Parayı Futbolumun Önüne Koymadım
- Beşiktaş'ın Gözdesi Facundo Ferreyra'yı Benfica Kaptı
- Galatasaray'ın Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz: Uefa'dan Para Cezası Gelecek
- Ali Koç'tan İlginç Sözler: Size Garip Gelenler, Bana Normal Geliyor
DÜNYA HABERLERİ
- Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar