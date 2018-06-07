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Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak
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Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak

MANCHESTER UNİTED, CRİSTİANO RONALDO İÇİN 132 MİLYON EUROLUK TEKLİFTE BULUNACAK

Real Madrid'den ayrılacağının sinyallerini veren Ronaldo için eski takımı Manchester United 132 milyon euroluk teklifte bulunacak.

Tarih : 07 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Manchester United, Cristiano Ronaldo İçin 132 Milyon Euroluk Teklifte Bulunacak(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta yönetim, Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.

Premier Lig'de sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.

MANCHESTER UNİTED 132 MİLYONLUK TEKLİFE HAZIRLANIYOR

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun Pogba'nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, Manchester United'ın Ronaldo için Paul Pogba ile birlikte 132 milyon euroluk bir transfer teklifini Real Madrid'e sunması bekleniyor.

Geçmiş dönemlerde Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester United ile anılmış ancak transfere yönelik somut bir adım atılamamıştı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Messi ve Neymar'dan daha düşük bir ücret karşılığında Real Madrid'de oynadığı için yeni sözleşme talebinde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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