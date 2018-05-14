MANCHESTER CİTY'NİN YILDIZI, 2025'E KADAR İMZAYI ATTI
İngiliz devi Manchester City, kalecisi Ederson Moraes'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Kulüp, Ederson'u 35 milyon sterline transfer etmişti.
İngiltere kulübü Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ederson'un 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi.
BENFICA'DAN 35 MİLYON STERLINE GELMİŞTİ
Manchester City, Ederson'u geçen yıl Portekiz ekibi Benfica'dan 35 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de Manchester City'nin formasını 45 kez giyen Ederson, 21 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Kaynak: haberinburada
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