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Manchester City'nin yıldızı, 2025'e kadar imzayı attı

MANCHESTER CİTY'NİN YILDIZI, 2025'E KADAR İMZAYI ATTI

İngiliz devi Manchester City, kalecisi Ederson Moraes'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Kulüp, Ederson'u 35 milyon sterline transfer etmişti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Manchester City'nin Yıldızı, 2025'e Kadar İmzayı Attı(5/10)1

İngiltere kulübü Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ederson'un 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi.

BENFICA'DAN 35 MİLYON STERLINE GELMİŞTİ

Manchester City, Ederson'u geçen yıl Portekiz ekibi Benfica'dan 35 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de Manchester City'nin formasını 45 kez giyen Ederson, 21 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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