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Manchester City'den rekor getiren galibiyet

MANCHESTER CİTY'DEN REKOR GETİREN GALİBİYET

Premier Ligde şampiyonluğu garantileyen Manchester City, sahasında Brighton'ı 3-1 yenerek ligdeki gol sayısını 105'e çıkardı ve Chelsea'nin rekorunu egale etti.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Manchester City'den Rekor Getiren Galibiyet(8/10)4

Premier Lig'de şampiyonluk kupasını geçtiğimiz hafta kaldıran Manchester City, sahasında Brighton'ı 3-1'le geçti.

Gol perdesini 16'ncı dakikada Danilo ile açılırken konuk ekip, 20'de Leonardo Ulloa'nın attığı kafa golüyle eşitliği yakaladı.

İlk yarının skorunu ise 34'üncü dakikada ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla rakip fileleri havalandıran Bernardo Silva belirledi: 2-1

Baskısını ikinci yarıda da sürdüren City, 72'de Leroy Sane'nin asistinde Fernandinho'nun ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

MANCHESTER CITY PUANINI 97 YAPTI

City, bu sonuçla puanını 97 yaparken gol sayısını da 105'e çıkararak Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan takım oldu.

Daha önceki rekor, 2009/10 sezonunda 103 gol kaydeden Chelsea'ye aitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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