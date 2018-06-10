İngiliz devi Manchester City, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Belçikalı futbolcu Denayer'in bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'da sezonu kiralık olarak geçiren Jason Denayer için Manchester City'nin istediği ücret belli oldu.

DENAYER İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Belçika basınında yer alan haber göre; İngiliz ekibi, Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba gösterdiği Denayer'in bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda tutmak istediği Jason Denayer'e farklı takımların da talip olması nedeniyle transferi bir kez daha kiralık olarak da bitirebileceği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada